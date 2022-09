Justiça de SP aceita denúncia de acusado da morte do campeão mundial de Jiu-jtsu Leandro Lo

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo e o tornou réu pela morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo. O lutador morreu no dia 7 de agosto após ser baleado na cabeça durante um show no Clube Sírio, em São Paulo. Velozo se entregou à Corregedoria e está detido no presídio militar Romão Gomes.

O juiz Cláudio Juliano Filho aceitou a denúncia do MP/SP contra Henrique por homicídio triplamente qualificado e também decretou no dia 2 de setembro a conversão da prisão temporária de 30 dias do policial para a prisão preventiva.

Na decisão, o juiz descreveu Henrique como uma pessoa “pessoa altamente perigosa, que, em liberdade, coloca em risco a ordem pública”.