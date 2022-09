Americano que matou chinesa por não aceitar término de namoro é condenado à pena de morte na China

Na última quinta-feira 25/08, a corte de apelações da China confirmou a condenação de um cidadão americano à pena de morte. O caso ocorreu em 2021, na China. O homem foi acusado de matar a namorada de 21 anos após a vítima expressar sua vontade de terminar o relacionamento.

O acusado Shadeed Abdulmateen, conheceu a vítima em 2019 e passou a ter um relacionamento amoroso com a mulher. Após a vítima expressar sua vontade em desfazer a relação, o americano passou a ameaçá-la. Abdulmateen encontrou a jovem em uma parada de ônibus e desferiu golpes no pescoço e no rosto da vítima que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A corte chinesa entendeu que a sentença que o condenou à pena de morte foi ‘apropriada’, e que o réu foi julgado conforme letra de lei.