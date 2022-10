Jefferson quis matar disse em depoimento o Delegado vítima de granada do ex-parlamentar

Em depoimento, o Delegado da Polícia Federal Marcelo Coster Villela, firmou que a intenção de Jefferson, ao atirar e lançar granada contra os federais, não fecha espaço aos indícios sobre a intenção de matar. Villela foi atingido na cabeça por estilhaços de granada. Premeditação e intenção zelada de matar os policiais que foram até Levy Gasparian, no dia de domingo, 23 de outubro, para cumprir o mandado judicial. Não há dúvida, depôs o delegado. Dois fragmentos foram constatados no crânio do Delegado.

Outro agente federal atingido pela ação de Jefferson, Karina Lino Miranda, foi atingida por estilhaços na testa, perna, braços e bacia. A agente destacou, em depoimento, que Jefferson, antes de lançar a primeira granada na direção dos policiais, levantou a mão, mostrou o dispositivo, tirou com o pino e disse que ira jogá-la e afirmou ‘vocês estão aí juntinhos e vão se machucar’.

Jefferson, no dia de hoje, foi indiciado por quatro tentativas de homicídio, e esses relatam integram as informações constantes do procedimento investigatório instaurado contra o ex-parlamentar. Outro policial, narrou que quando a equipe tocou o interfone, ninguém atendeu, então o agente resolveu pular o muro da residência e tocar a campainha. Uma senhora o respondeu, dizendo ‘vai embora que vai dar merda’. Logo em seguida apareceu Jefferson com a primeira granada jogada pelo ex-deputado em direção à viatura da Polícia Federal. As investigações se aceleram.