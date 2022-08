Inquérito da Marinha sobre naufrágio no Amazonas será encaminhado a Tribunal Marítimo

O naufrágio da embarcação “Barco Manobra” ocorrido em afluente do Rio Nhamundá, no interior do Amazonas e que deixou três mortos no último sábado está sendo oficialmente investigado pela Marinha do Brasil, que vai apurar os fatos, a fim de evidenciar as causas e possíveis responsabilidades para elucidar todas as circunstâncias, inclusive quanto à autoria. Em seguida, o inquérito devidamente concluído será encaminhado ao Tribunal Marítimo, firmou nota oficial.

“Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas”. A Marinha registra sua solidariedade às famílias enlutadas.

O Tribunal Marítimo tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com tal atividade, especificadas na lei 2.180/54. Se o Tribunal Marítimo se declara incompetente para o processo e julgamento dos fatos, a norma regente determina que os autos sejam encaminhados a quem de direito.

O acidente, alvo de apuração, ocorreu no sábado, por volta das 3h30, no rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, na zona rural do Município. Uma equipe de mergulhadores ainda continua realizando trabalhos de busca, porém, sem outras notícias de danos.