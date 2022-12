‘Informações sensíveis’ nas mãos de Equipe de Transição, mas sem repasse ao público até então

O Gabinete de Transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve acesso a informações, consideradas sensíveis, cujo conteúdo se encontra em relatório elaborado pelos grupos técnicos da equipe, mas não serão repassadas, até então, ao público. Essas informações foram apuradas em ministérios e órgãos de controle. A ideia é de entregar essas informações por meio de um relatório com uma síntese geral.

“Vamos fazer um documento organizando o cenário de diagnóstico, as emergências orçamentárias. Elas são muitas, cada vez que a gente vem aqui tem uma emergência”, disse Aloizio Mercadante, um dos coordenadores do grupo de transição. O documento apresentará, ao final, uma análise da atuação do Governo Bolsonaro, alertas de órgãos de controle e sugestão de normas que podem ser revogadas.

Há data para a entrega desse relatório, será o dia 11 de dezembro. Além das análises definitivas sobre o atual governo, o plano é apresentar sugestão de propostas aos primeiros 100 dias de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 23 de novembro a equipe de transição editou uma portaria instituindo o ‘termo de integridade e compromisso de não utilização de informações privilegiadas’. O documento ainda depende de assinaturas.

Sabe-se que, num destes levantamentos, a equipe de transição, como a do meio ambiente, pretende demonstrar a incidência de desmatamentos ilegais na Amazônia, e se fala em implantar uma Força Nacional do Meio Ambiente.