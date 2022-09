ICMS/DIFAL Amazonas tem legalidade de cobrança esclarecida em julgamento

O Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal de Justiça, firmou legítima a cobrança pelo Estado do Amazonas de créditos tributários de ICMS/DIFAL ditos não devidos por Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares, referentes a pedido de restituição/compensação das ‘dívidas’ tributárias lançadas nos últimos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança , face ao argumento de que não haveria possibilidade jurídica dessas cobranças ante a ausência de lei complementar federal. Deferida a pretensão em primeiro grau pelo juiz Marcos Costa, a sentença foi anulada.

Na primeira instância, o magistrado havia concedido a segurança requerida pela impetrante, e, assim, declarou a impossibilidade de exigência do ICMS a título de diferencial de alíquota-Difal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, sob o fundamento de lei complementar federal que desse amparo a essa cobrança pelo Estado, por inexistir lei que disciplinasse o regime fiscal de operações entre estados.

A empresa lançou o entendimento de que teria direito à restituição/compensação dos créditos provenientes dos recolhimentos a maior de forma supostamente indevida, realizados desde os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação impetrada ao fundamento de direito líquido e certo.

O Estado, ao se irresignar contra esses argumentos firmou que o mandado de segurança não pode ser transformado em ação de cobrança, não sendo possível, por este instrumento, dentro desse contexto, se obrigar o ente estatal a restituir ou compensar valores mediante cumprimento de sentença, mas apenas declarar o direito de compensar na via administrativa.

Em julgamento paradigma, o STF fixou que “a cobrança do diferencial de alíquota ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No caso, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Convênio Confaz sobre ICMS/DIFAL foi acompanhada de modulações nas quais não se inseria a impetrante.

“A declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Convênio Confaz sobre ICMS-DIFAL produz efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento e, as ações judiciais em curso na data do julgamento não são alcançadas pela modulação dos efeitos da decisão exarada pelo Supremo”. Concluiu-se que a impetrante não estaria dentro dos efeitos dessa modulação, pois a ação foi impetrada fora do módulo lançado no STF.

Processo nº 0620271-13.2021.8.03.0001

Leia o acórdão :