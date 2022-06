ICMS/Amazonas sobre serviços essenciais tem pedido de apreciação negado em Mandado de Segurança

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo negou pedido de reconhecimento de direito líquido e certo em Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos- ANCT- que pretendeu ordem para que fosse afastada alíquota de ICMS incidente de 25% sobre as operações com energia e de 30% sobre os serviços de telecomunicações, com o fito de que seus filiados recolhessem apenas 18% sobre os produtos, porém, o pedido foi indeferido. A matéria imporia a análise de um exame apurado do direito requerido, que, segundo a relatora, não é cabível em sede de Mandado de Segurança , que tem rito sumário.

Quanto mais essencial for o produto ou serviço, menor deverá ser a cobrança de impostos, sendo, em síntese, a matéria que pretendeu ser reconhecida em sede de Mandado de Segurança . O julgado adotou orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a verificação da seletividade, conforme a essencialidade do bem, depende de ampla e criteriosa análise das alíquotas do ICMS incidentes sobre as outras espécies de mercadorias, sendo que tal verificação depende, necessariamente, de dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandado de segurança “.

A seletividade tributária determina que produtos, mercadorias e serviços sejam tributados em proporção inversa à sua essencialidade. Quanto mais essencial for o produto industrializado ou a mercadoria/serviço, menor deverá ser o ônus tributário destes impostos.

O julgado também abordou que, haveria um erro quanto à nomeação da autoridade coatora, ou seja, da pessoa que fora levada à condição de Réu na ação de Mandado de Segurança , pois fora interposta contra o Secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, que, segundo a decisão, não teria legitimidade passiva para compor o polo processual passivo da demanda.

Processo nº 4005091-83.2021.8.04.0000

