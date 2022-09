Hoje começam as inscrições para o concurso do INSS

No dia de hoje, dia 16 de setembro, se inicia o prazo para as inscrições ao concurso do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS- com encerramento também já delimitado até às 18 horas do dia 03 de outubro do ano em curso. As inscrições deveram ser realizadas por meio da página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital foi lançado no dia de ontem com a previsão de mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social. A remuneração prevista é de R$ 5.905.79. Do total dessas mil vagas oferecidas , 708 são destinadas à ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 vagas serão destinadas à pessoas negras.

O concurso obedecerá a todas as etapas de sua realização e, os candidatos aprovados terão sua nomeação após a homologação do concurso, dentro de suas respectivas classificações, ante os critérios definidos pela Comissão. A nomeação implica em que o candidata se sujeite ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União.