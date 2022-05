Gustavo Lima é processado por ex-motorista em mais de R$500 mil

Goiânia – Gustavo Lima e Andressa Suita estão sendo processados em mais de R$500 mil em direitos trabalhista de um ex-funcionário. De acordo com o jornal O Globo, a ação tramita na 3ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia, em Goiânia.

O autor da ação era motorista do cantor e alegou ter sido demitido esse ano, sem receber as diferenças salariais, férias e horas extras. O motorista alegou que parte desse valor se deve a expedientes fora do horário de trabalho. Além de que ele não tinha direito ao descanso intrajornada de 11 horas.