Filhos de Giovanna Ewbank são vítimas de racismo e agressora é solta após providências

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão reunidos com a família em Portugal onde curtem suas férias. Mas houve um momento indigesto, os filhos do casal foram alvos de ofensas por uma mulher que, logo em seguida fora detida pelas autoridades portuguesas. O fato ocorreu na Costa da Caparica e a indiciada argumentou em sua defesa que estava sob efeito de bebida alcóolica. Queixa formal deverá ser prestada pelos vitimados ante a autoridade policial do país.

Falas ofensivas podem trazer consequências jurídicas, tanto na esfera cível como na esfera penal. No Brasil, inclusive, ofensas que envolvem injúria com preconceito de cor se encontram definidas no Código Penal ou na Lei 7.716/1989. Ofender ou insultar, xingar, atingindo a dignidade ou o a compostura de alguém é crime. No caso do casal brasileiro, a agressora gritou que as crianças voltassem para a África.

Insultos, palavras de conteúdo pejorativo de natureza preconceituosa envolvendo cor, raça, não podem ser tidas por mera expressão de pensamento, havendo um contrapeso entre o direito de liberdade de expressão e o direito à dignidade. O casal ofendido promete providências. No entanto, logo após a detenção e a tomada de providências, a autora foi liberada.