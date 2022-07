Jean Wyllys ganha queda de braço com Wassef que, condenado, terá ainda que se retratar

Ação proposta por Jean Wyllys contra Frederick Wassef foi julgada procedente pelo magistrado do 5º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro, em Copacabana. Wassef, advogado da família Bolsonaro terá de efetuar o pagamento da indenização em R$ 20.000,00, acrescidos de juros e correção monetária ao autor por danos morais. O fato retroage à acusação que Wassef fez ao ex-deputado federal de estar mancomunado com o atentado sofrido pela então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro.

Para o magistrado sentenciante, o advogado não teria se limitado a crítica política, além de não ter demonstrado a veracidade das acusações caluniosas contra Wyllys. Na ocasião, o advogado Bolsonarista havia dado uma entrevista, em 2020, sugerindo que Wyllys estaria associado ao crime de tentativa de homicídio do Presidente da República. Sugeriu, ainda, haver uma investigação nesse sentido na sede da Polícia Federal.

Além do pagamento da indenização, Wassef terá que efetuar uma retratação pública nas mesmas redes sociais que Wyllys foi caluniado, firmou o magistrado. A retratação deverá ser levada a termo no mesmo canal em que foi proferida a declaração que motivo o ajuizamento do processo, correspondente à entrevista dada ao canal CNN Brasil em abril de 2020.