Estudantes de direito podem se registrar para obter certificado de acompanhamento de sessão do STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibilizou os links para registro de inscrição dos estudantes de direito que quiserem assistir às sessões de julgamento de seus órgãos colegiados pela internet e obter o respectivo certificado.

No dia 7 de dezembro, às 14h, haverá sessão ordinária da Corte Especial. O registro de inscrição deve ser feito por meio deste link.

As turmas se reunirão no dia 13 de dezembro, e o registro pode ser feito nos seguintes links: Segunda Turma, às 9h30; Terceira Turma, às 14h; Quarta Turma, às 9h; Quinta Turma, às 9h; e Sexta Turma, às 9h.

As sessões das seções acontecerão no dia 14 de dezembro, às 9h. Para a inscrição, estão disponíveis estes links: Primeira Seção, Segunda Seção e Terceira Seção.

No dia de cada sessão, na descrição da transmissão do YouTube, estará disponível o link para registro da presença on-line, requisito para a obtenção do certificado pelos alunos inscritos.

Com informações do STJ