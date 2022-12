Nome não pode ser negativado sem que prazo de 10 dias para devedor pagar dívida tenha transcorrido

O Juiz Roberto Santos Taketomi, da 1ª Vara Cível de Manaus, ao acolher pedido de um consumidor contra Boa Vista Prestação de Serviços Ltda, fixou se constituir em ato ilícito o procedimento do credor que embora tenha notificado o pretenso devedor sobre a incidência da dívida e de seu encaminhamento para registro junto ao órgão de proteção ao crédito, não oportuniza o prazo de dez dias para a regularização da dívida. A não concessão desse prazo é ato irregular. Se quer evitar que o nome do consumidor, sem que lhe tenha sido dado tempo para o pagamento, fique exposto a outras instituições que realizam consulta nos órgãos de restrição.

Há um dever no envio da notificação prévia sobre a inadimplência do devedor, assim como é dever do fornecedor e direito do consumidor, a observância do prazo de 10 (dez) dias para a regularização da dívida, antes de torná-la disponível para a consulta pelas demais empresas e instituições junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na ação, o autor requereu o cumprimento de dispositivo legal contido no Código de Defesa do Consumidor que se acaso o fornecedor não remeta para o endereço do consumidor a notificação prévia ou caso a envie e descumpra o prazo estipulado no aviso de débito, reste configurado o desrespeito ao consumidor, uma vez que o expõe a situação constrangedora, vexatória e de desconforto, o que remete à reparação de danos morais.

No caso concreto, a decisão considerou o pedido, e apreciou os fatos que se circunscreveram a não notificação prévia acerca da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e também não lhe ter se garantido prazo para a regularização da dívida.

O Juiz destacou que ‘cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição’. O pedido foi reconhecido como procedente, concedendo-se a indenização por danos morais. A empresa recorreu.

Processo nº 0602713-39.2022.8.04.0001

Leia a sentença:

