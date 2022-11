Em julgamento de conflito TJAM fixa parâmetros para fixação de competência pela prevenção

A Corte de Justiça do Amazonas estabeleceu parâmetros dentro do contexto do processo penal quando o tema jurídico resultar de debate em conflito de competência pela prevenção. Para tanto, devem concorrer dois ou mais juízos igualmente competentes, reputando-se prevento o órgão julgador que primeiro tenha, minimamente, praticado algum ato jurisdicional de natureza decisória. O entendimento se refere à precedência que um dos juízos tenha em relação à prática de algum ato ou medida do processo. Não servirá, para tanto, meros atos ordinatórios. A decisão sobrevém ante conflito de competência entre os juízos da 4ª e 3ª Vecute de Manaus. Foi Relator Cezar Luiz Bandiera.

A precedência a que alue à segunda parte do artigo 83 do Código de Processo Penal refere-se à prática de medida, ainda que anterior à deflagração da ação penal, de cunho eminentemente jurisdicional, característica que, se ausente, não é apta a justificar a fixação da competência por prevenção.

No caso examinado, o processo foi inicialmente distribuído ao juízo plantonista criminal, onde foi homologada a prisão em flagrante da acuada Andreza Brito Feitosa e convalidada a prisão preventiva pelo Juízo de Direito da Central de Inquéritos Policiais. Após a denúncia, os autos foram distribuídos à 3ª Vecute, onde se recebeu a denúncia.

Ocorre que, na 3ª Vecute se detectou que os autos de prisão em flagrante teriam sido inicialmente distribuídos ao juízo da 4ª Vecute, para onde o processo foi remetido, por ser considerado prevento. Sucedeu, então, que ante essas circunstâncias, a 4ª Vecute, firmando não ter praticados atos decisórios que firmassem sua prevenção, mormente o recebimento da denúncia, já lançado no juízo suscitante. O conflito foi julgado procedente.

Processo nº 0657166-86.2019.8.04.0001.

