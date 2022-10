Defesa pede ao STJ informações sobre afastamento de governador de Alagoas

A defesa do governador afastado de Alagoas Paulo Dantas (MDB) solicitou à ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, acesso aos autos da investigação que levou ao afastamento dele do cargo. O advogado Cristiano Zanin Martins alegou não ter tido acesso aos autos, nem à integra da decisão de afastar Dantas.

Candidato à reeleição, Dantas foi afastado do cargo, cautelarmente, por 180 dias. Outras medidas incluíram o sequestro de bens e valores equivalentes a R$ 54 milhões. A investigação apura suposta ocorrência de crimes como peculato e lavagem de dinheiro em um esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa.

Em nota, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal afirmam que a “necessidade e a urgência das medidas cautelares foram amplamente demonstradas nos autos da investigação”, mas, segundo o jornal Folha de S.Paulo, os fatos investigados remontam à época em que Dantas era deputado estadual.

Nesta quinta-feira (13/10), o STJ vai decidir se confirmará a decisão da ministra Laurita Vaz de afastar o governador do cargo. Zanin atuará no tribunal em busca da derrubada da decisão da relatora.

Paulo Dantas assumiu o governo do estado em maio deste ano por meio de uma eleição indireta entre os membros da Assembleia Legislativa. O governador Renan Filho e seu vice, Luciano Barbosa, haviam deixado os respectivos cargos para concorrer nas eleições.

Inq 1.582

Fonte: Conjur