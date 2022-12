Decisão assegura que servidor do Amazonas tenha direito a progressão na carreira

O Desembargador Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça, acolheu pedido do professor Lucenir Silva, que, ao impetrar mandado de segurança contra a Seduc/AM, teve reconhecido o direito à promoção funcional na carreira. Na ação, o interessado demonstrou que, no que pesasse o reconhecimento administrativo da Secretaria de Educação do Amazonas, não foi publicado o decreto governamental exigido para que o direito restasse materializado. O julgado reconheceu ilegal a demora da autoridade administrativa, e determinou o cumprimento da medida.

Cuidou-se de um mandado de segurança no qual se noticiou ato omissivo do Governador do Estado que não determinou a expedição do ato necessário ao reconhecimento do direito do professor em ser promovido na carreira face à conclusão de curso de mestrado profissional em ensino e ciências e matemática, pela Universidade Federal do Amazonas.

O Relator fundamentou que a progressão funcional é um instrumento administrativo, selecionado pelo legislador local, para impedir que a carreira se imobilize e para promover dinâmica que prestigie e motive a permanência do servidor em atividade, assegurando sua mobilidade remuneratório funcional.

O Acórdão registrou que “A administração não pode deixar de promover o servidor que preenche os requisitos para sua alteração de classe, pois se trata de um ato vinculado”, que, nestes termos, não pode ser obstaculizado pela Administração Pública. Foi concedida a segurança requerida, além de se resguardar o direito ao servidor do ajuizamento de ação autônoma para cobranças das quantias anteriores ao ajuizamento da ação.

Processo nº 4003685-27.2021.8.04.0000

