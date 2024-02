Corregedoria da Justiça do DF cria Núcleo das Tabelas Processuais Unificadas da 1ºInstância

A Corregedoria da Justiça do DF, por meio da Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância (COSIST), informa a criação do Núcleo Permanente das Tabelas Processuais Unificadas da Primeira Instância – NUTPU, unidade responsável em realizar a gestão dos dados referentes às classes, aos assuntos, aos movimentos e aos tipos documentos, no âmbito da 1ª instância, dentre outras atribuições.

Nesse sentido, encaminhamos, no link https://atalho.tjdft.jus.br/PkzjSm, o “comunicado do NUTPU 1/2024” acerca da classificação dos processos atinentes a SUPERENDIVIDAMENTO e à REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.

A COSIST destaca que a definição do procedimento de classificação desses tipos de ações foi realizada em conjunto pelas equipes da Coordenadoria de Correição e Inspeção Judicial (COCIJU), da 2a Vice-Presidência, do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), do 4º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, do Núcleo Permanente de Sistemas da Primeira Instância e do NUTPU, em observância ao Sistema de Gestão das Tabelas Processuais Unificadas (SGT) e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aproveite para conhecer as páginas das Tabelas Processuais Unificadas – TPU disponíveis na:

– Intranet (acessível a partir da página da Corregedoria): https://atalho.tjdft.jus.br/roYci6 (Público interno)

– Internet (acessível a partir da página do PJe): https://atalho.tjdft.jus.br/wtdKjv (Público externo)

As dúvidas, solicitações e sugestões sobre as TPU, agora, poderão ser encaminhadas diretamente ao e-mail: [email protected]

Com informações do CNJ