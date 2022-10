Celular vistoriado por marido e arremessado contra a mulher atinge filho bebê que morre em seguida

Em Goiás, na cidade de Valparaíso, a polícia registrou briga de casal da qual resultou a morte de bebê de apenas dois meses. Após vistoriar o celular da mulher e verificar algumas mensagens das quais não gostou, o marido arremessou o aparelho contra a companheira que se encontrava deitada na cama com o filho. Por erro, o celular teria atingido a criança, que sofreu traumatismo e veio a óbito embora socorrida. O fato ocorreu ainda no mês de setembro, com a posterior morte da criança.

Na polícia, a mãe da criança firmou que o pai do menino jogou o celular em direção a sua pessoa, mas acabou atingindo o filho. A vítima também informa que o relacionamento com o marido esteve envolto em desentendimentos. Na ocasião, o agressor estava com o filho no colo e, com a reação, colocou o bebê ao lado da mãe deitada na cama, surrupiou o celular da mulher, o vistoriou, para, em seguida, sobrevir o fato, com o arremesso fatal.

Tudo teria decorrido de uma reação abrupta do agressor que, após a leitura das mensagens no celular da esposa, reagiu jogando o aparelho contra mulher, mas, por erro na execução, atingiu a cabeça da criança. O pai tomou a iniciativa de levar a criança para ser atendida. Informações de relacionamento conturbado por discórdias estão entre as circunstâncias que explicam o fato.

O crime, segundo a visão da autoridade policial, que ouviu o infrator na fase do inquérito policial se cuida, pelo menos de início, de lesão corporal seguida de morte, o denominado crime preterdoloso com erro sobre a pessoa contra a qual se direcionava o alvo da agressão. Embora indiciado, não houve pedido de prisão preventiva contra o pai.