Carro ‘vendido’ a traficantes é declarado perdido e o proprietário ficou com a dívida da financeira

Na ocasião da prisão em flagrante os acusados Paulo Marcelino e outro foram surpreendidos com 16 mil gramas de maconha no automóvel, configurando-se o tráfico de drogas. Traficantes presos, carro apreendido, condenação decretada e determinada a perda do automóvel. Conquanto a terceira interessada e que adquiriu o automóvel por financiamento tenha pedido a restituição do bem, o veículo Chevrolet Ônix Joye, com alienação fiduciária ao Banco, ainda com 25 parcelas de R$ 1.000,00 a pagar, o veículo foi declarado perdido em favor da União, porque se comprovou que expressiva quantidade de drogas teriam sido transportadas pelo automóvel, colocando-o na condição de instrumento do crime. A perda foi mantida, denegando-se a apelação de Selma Silva. Foi Relator José Hamilton Saraiva dos Santos.

A Constituição Federal prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e será revertido a fundo especial com destinação específica. De então se evidenciou o não atendimento do recurso de apelação interposto pela interessada.

O veículo havia sido adquirido pelo sistema de financiamento do Banco Safra com parcelas ainda a serem adimplidas, porém o carro foi transferido pelo denominado “contato de gaveta” e a interessada, nessas circunstâncias, foi orientada a tratar do tema na esfera cível, a resolver a questão em ação própria, concernente ao direito das obrigações ou de perdas e danos a serem buscados no juízo competente.

O acórdão , no que pese ter considerado a legitimidade ativa da apelante para fazer uso do recurso, na esfera processual penal, reconheceu, ainda, que teria, embora a título precário, a propriedade do bem, tendo em vista o ter adquirido pelo sistema do financiamento, por alienação fiduciária, não houve nenhum pedido pela instituição financeira, a real proprietária. Ademais, restou demonstrado que o veículo estava sendo utilizado para a distribuição de droga

Portanto, não esteve em discussão, então, a hipótese, deveras sobre a propriedade do bem, mas sim o fim ilícito a que se destinava. Logo, o perdimento do bem em favor da União pela prática do crime de tráfico de entorpecentes foi bem manejado, dispôs o julgado que, inclusive, firmou que sequer se exige a demonstração da ilicitude do objeto, bastando que se evidencie a conexão com o crime.

Processo nº 0616871-70.2020.8.04.0001

Leia o acórdão :