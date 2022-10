Ao votar Bolsonaro diz que ‘O Brasil vencerá hoje’

O Presidente Jair Bolsonaro votou no dia de hoje na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de janeiro, Com ele não se encontravam assessores, e esteve na companhia de um amigo, Waldir Ferraz. Porém, Bolsonaro esteve cercado de seguranças. Ao sair da cabine de votação, onde sufragou seu voto, Bolsonaro firmou: “O Brasil vencerá hoje”.

“A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Melhor, o Brasil vai ser vitorioso hoje à noite” registrou o Presidente da República. Bolsonaro, no entanto, não quis dar declarações à imprensa.

No último debate ocorrido na Rede Globo de Televisão, na sexta feira passada, o presidente declarou vai respeitar o resultado das urnas no segundo turno. Na ocasião, disse: “Quem tiver mais voto leva”. A declaração veio como resposta a uma indagação de uma jornalista da Globo, ante as incisivas confrontações de Bolsonaro com os trabalhos de Moraes e de ter colocado em xeque a segurança das urnas eletrônicas.