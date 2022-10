Moraes determina que Federal suspenda por hoje divulgação de dados de crimes eleitorais

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou à Polícia Federal que se abstenha de divulgar, durante todo o dia de hoje, sobre os possíveis crimes eleitorais praticados neste segundo turno das eleições, no Brasil. A Federal já informou que as ordens de Moraes serão cumpridas. A decisão de Moraes reflete a preocupação da Corte em combater qualquer tentativa de associar a instituição com trabalhos voltados a trazer benefícios ao atual presidente.

Neste sentido, pedido de providências já haviam sido levados à Moraes, em representações de petistas. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT, pediu providências ao TSE para impedir a atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em favor da campanha de Jair Bolsonaro, do PL.

A representação do Deputado Paulo Teixeira citou em sua peça que houve reportagens publicadas pela imprensa sobre o suposto aparelhamento das duas corporações, que estariam na iminência de serem utilizadas com objetivos diversos de sua finalidade específica. Embora as respostas encaminhadas a Moraes, pelos Diretores de cada uma das unidades dessas policias tenham sido realizadas dentro do prazo determinado, o presidente da Corte entendeu que essas respostas não teriam sido satisfatórias, sobrevindo a decisão.