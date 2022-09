Amazonas é um dos Estados com maior número de vagas para concurso do INSS

A primeira retificação do concurso do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social- foi publicada nesta sexta-feira, o mesmo dia que inaugurou as inscrições para o certame e 1000 postos em vagas deverão ser preenchidos, dos quais o Amazonas recebe uma boa parte na distribuição dessas vagas que serão para todo o território brasileiro. Houve alteração, principalmente, quanto ao quadro de vagas. O Estado do Amazonas disporá de 59 vagas, o mesmo número destinado ao Estado do Pará. Rio de Janeiro é a unidade de federação que concentra a maior disposição para as vagas de nível médio, com a previsão de 191, no total.

As inscrições iniciaram no dia de hoje, a partir das 10 horas, e terminará as 18 horas do dia 03 de outubro. O cadastro deverá ser formalizado no site www.cebraspe.org.br. A taxa de inscrição é R$ 85,00 reais, porém o interessado poderá obter a isenção desse pagamento, desde que estejam devidamente inscritos no Cadúnico e sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A avaliação objetiva está marcada para o dia 27 de novembro, com a disponibilização de questões, em total de 120, que envolvem conhecimentos de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática, raciocínio lógico matemático e conhecimentos específicos.

As provas serão aplicadas em municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. Posteriormente, haverá curso de formação de caráter eliminatório e classificatório, com até 180 horas de atividades presenciais. Todas essas informações constam do edital de retificação publicada no Diário Oficial da União.

Em suma, a banco organizadora continua a ser o Cebraspe, para o concurso de Técnico do Seguro Social, cargo de nível médio, com salários de R$ 5.905,79, com inscrições que se estendem até o dia 03 de outubro.