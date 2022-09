“Só tentei furar a vítima” disse o réu para não ser julgado por homicídio em Manaus

A alegação de que uma única facada na região torácica da vítima pretendeu apenas causar lesão corporal, sem o propósito de matar, mas que levou a pessoa à óbito, é resultado cuja voluntariedade, ou não, deve ser debatida somente pelo Tribunal do Júri – o órgão competente para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, como determina a Constituição Federal, na regra do artigo 5º, XXXVIII e o artigo 74,§ 1º do CPP. No caso concreto, o acusado Robson Castro tentou, por meio de recurso, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, o denominado crime preterdoloso. Foi Relatora Vânia Maria Marques Marinho.

O réu não negou a autoria do crime, pois restou evidenciada, a defesa construiu a tese de que a intenção do agente era apenas lesionar a vítima, e que o resultado morte deveria, ante essa circunstância, configurar-se em lesão corporal seguida de morte, pois não teria ocorrido a premeditação do homicídio, inexistindo a intenção de matar, especialmente porque houve apenas uma facada desferida com um utensílio de cozinha. O réu confessou os fatos e disse só ter tentado furar a vítima, sem querer a morte.

No recurso foi requerido a desclassificação de homicídio, descrito no artigo 121 do CP para o crime de lesão corporal dolosa seguida de morte, tal como descrito no artigo 129,§ 3º do Código Penal. Embora a tese tenha também sido ofertada ainda nas razões de defesa, em primeiro grau, as razões que a rejeitaram basearam-se em que, ao juízo monocrático, cumpre somente avaliar se estão presentes os elementos de autoria e que o mínimo de dúvida sobre o tema deveria ser levado a julgamento popular como determina a Constituição.

A desclassificação pretendida não poderia ser atendida de plano, pois, caso contrário, se estaria agredindo a competência do Tribunal do Júri, como previsto na lei maior e que a não incidência do ânimo de matar somente pode ser, de plano, reconhecida em hipóteses excepcionais, o que não foi o demonstrado no caso atacado.

Em segundo grau, a decisão foi mantida, ainda ao fundamento de que a decisão de pronúncia criminal encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito, razão porque não se demanda certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de elementos que despertem dúvida ao julgado, além de que na fase que antecede ao julgamento do júri impera o princípio de que a dúvida vigora a favor da sociedade.

Processo nº 0000735-10.2020.8.04.5801

