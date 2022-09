Ator global José Drumont é preso em flagrante por pedofilia infantil

Por suspeita de posse de pornografia infantil, o ator global José Dumont, foi preso em flagrante na última quinta-feira (15), no Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, José armazenava imagens de sexo envolvendo crianças. O ator acusado de pedofilia foi retirado do elenco da novela “Todas as Flores”, da qual fazia parte e que será exibida em breve na Globoplay.

José Drumont tem 72 anos de idade e mais de 40 anos de carreira. O ator participou de novelas de sucesso como Corpo a Corpo, Terra Nostra, América, Pantanal, Mandacaru, entre outras.