Empresário paulista é suspeito de estupros e de tatuar corpo de vítimas com suas iniciais

Em São Paulo, o Ministério Púbico denunciou o empresário Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos de idade, por crimes de estupro contra pelo menos dez vítimas mulheres, conforme trabalho levado à cabo pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência das Promotorias Paulistas. As medidas decorrem após o flagrante do empresário por uma agressão a uma modelo em academia de São Paulo.

Assédio sexual, estupros, cárcere privado, agressões e ameaças às mulheres estão norteando as investigações dos Promotores. Há informações de que três dessas vítimas teriam sido marcadas com as iniciais do empresário tatuadas no corpo.

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo inaugurou o núcleo de atendimento as pessoas vítimas de crimes violentos, especialmente de apuração de práticas de violência sexual recentemente, e diversos casos foram desvendados desde o início do ano de 2022.

A ideia, de início, é a apuração informal de todos os detalhes, com a ouvida das interessadas, para que não sejam marcadas por nenhum tipo de constrangimento. Posteriormente, sendo os relatos confirmados, o Ministério Público dá início aos procedimentos investigatórios. O suspeito não está no país, mas foi dado prazo para seu retorno.

Há informações preliminares de que uma das vítimas teria sido mantida, inclusive, em cárcere privado e posteriormente sido tatuada. As autoridades classificam os fatos com o tratamento de que tenham sido praticados com crueldade, especialmente contra mulheres jovens. Os fatos apurados levam a anos anteriores, com início em 2017.