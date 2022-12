Ações golpistas terão reação de Governo Lula a partir de 00h00 do dia 1º de janeiro

O Governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a ser instaurado a partir de 1º de janeiro de 2023, tem definido que uma das primeiras atuações da administração federal será voltada contra os atos antidemocráticos com o propósito de por fim à instabilidade política que se inaugurou no país. O futuro ministro da Defesa, Flávio Dino informou que a reação aos atos antidemocráticos têm data para começar e será no primeiro dia do novo governo.

“Nós vamos, obviamente, antecipar certos atos, porque não pode haver vazio de poder. Então isso não ocorrerá, no sentido de que já nas primeiras horas do dia 1º, vamos tomar providências para que não ocorra essa situação de instabilidade”, firmou Flávio Dino em entrevista à imprensa.

“Isso se refere ao conjunto das instituições que estão sob o comando do Ministério da Justiça e ao restante do governo”, também registrou o futuro Ministro. As declarações foram motivadas após os últimos atos vivenciados em Brasília, com práticas consideras terroristas, especialmente com a tentativa de explosão de uma bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília. O mandado de Bolsonaro cessará as 11h59 do dia 31 de dezembro e às 00h00 do dia 1º Dino promete enfrentamento contra a instabilidade.