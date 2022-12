Novo site do Ministério Público da União está no ar

Brasília (DF) – A Secretaria de Comunicação Social do MPF lançou o novo site do Ministério Público da União (MPU). A página, que existia há quase duas décadas, tinha apenas como objetivo reunir informações de concursos do MPU e servir de repositório para arquivos de prestações de contas requeridos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O leiaute era antigo e desatualizado.

Agora, o site se apresenta com uma proposta totalmente nova. Além da criação da identidade visual com foco na unidade institucional, do design moderno e responsivo e de reunir informações de todos os processos seletivos e de remoção de servidores e membros, foram criados menus com informações que são comuns aos quatro ramos do MPU.

A aba Transparência e Prestação de Contas disponibiliza relatórios de gestão fiscal, relatório de gestão do MPU, além dos acessos aos portais de transparência do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Militar (MPM), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e ao portal da transparência da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Na aba legislação é possível encontrar todas as informações referentes ao novo regramento sobre licitações e contratos do MPU. Estão disponíveis documentos, relatórios e legislações relacionadas para contribuir com o entendimento dos princípios que nortearão as novas contratações, conforme a Lei nº 14.133/2021. Com informações do MPT

Acesse o site: www.mpu.mp.br