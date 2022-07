A temática de pensão por morte à ex-companheira de homem casado na visão do STF

Depois de dois anos de regular pensão por morte concedida administrativamente na AmazonPrev para a dependente de servidor falecido, o Instituto Previdenciário excluiu unilateralmente a beneficiária, ao fundamento de que posteriormente se havia detectado a ausência da qualidade de companheira, motivando L.F.S a ajuizar ação previdenciária contra o Instituto. A AmazonPrev contestou, e sobreveio a impugnação à contestação, com a concessão da cautelar, sentença favorável ao pedido, decisão igualmente concessiva na 2ª Instância, com Recurso Especial julgado impertinente pelo Ministro Sérgio Kukina, do STJ. O tema, que é de âmbito nacional, e restou consolidado ante a visão jurídica do STF, em tese geral firmada por Dias Toffoli.

Na contestação, a AmazonPrev sustentou que a determinação de exclusão da beneficiária de pensão por morte se deu por determinação do Tribunal de Contas. O entendimento fora o de que a interessada não deu provas da convivência marital ou de dependência econômica na condição de companheira e tampouco provas de união estável. Diversamente, havia provas de que o falecido ainda vivia com a esposa. “A união estável não se constituirá se ocorrem os impedimentos para o casamento”.

Em primeira e em segunda instância se considerou que houve prova suficiente a demonstrar uma relação extra conjugal duradoura, embora com impedimento ao casamento da autora, além de ter sido ostensiva e pública. Concluiu-se que seria um caso peculiar, pois fora mantida por mais de 8 anos com a concepção de um filho e não foi clandestina, e assim se determinou a inclusão da autora no cadastro da AmazonPrev na condição de dependente do servidor falecido.

Conquanto a temática tenha sido debatida no âmbito do TJAM dentro dos contornos jurídicos delineados, o tema é de âmbito nacional, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 883.168 fixou: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”

