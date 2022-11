A militância Bolsonarista de Cássia Kiss atropela a própria Rede Globo de Televisão

A atriz Cássia Kiss, da Rede Globo de Televisão, com uma camiseta em que se lia “aborto não”, e com um terço nas mãos junto a figura de Nossa Senhora de Aparecida envolta na bandeira do Brasil, participou, no dia de ontem, 06 de novembro, de mais um ato pró Bolsonaro. Não aceitando a vitória de Lula, Cássia se uniu a bolsonaristas neste domingo que ainda pedem a intervenção militar. A manifestação se deu na récita do Santo Rosário, em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio.

Cássia integra o elenco da novela ‘Travessia’ da Rede Globo de Televisão e desperta um clima tenso entre colegas e a direção da emissora. Recentemente, a bolsonarista havia divulgada uma declaração homofóbica, firmando que alguns tipos de relação estão ‘destruindo a família’. A declaração foi dada em uma live com Leda Nagle. Cássia se referiu a um espaço inaceitável chamado de ‘beijódromo’, onde casais homossexuais se beijam e isso destrói a família.

Colegas de Cássia teriam pedido o afastamento da atriz da nova trama das 8 da Globo. Fora da Globo, Cássia já teria sido acionada por uma das filhas da cantora Daniela Mercury, que a acusa de LGBTfobia. Embora a direção da Globo tenha falado informalmente com a atriz, para que, pelo menos não mais participe de eventos como o de domingo, expectadores apostam que a atriz não vai parar com as polêmicas.