Com orçamento travado transição de Lula fará sua primeira reunião com o presidente eleito

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente com Geraldo Alckmin, o vice-presidente, Lula fará no dia de hoje, 07 de novembro, a primeira reunião com os coordenadores. Na pauta, o tema principal será como destravar o orçamento para 2023, imprescindível para que o novo governo inicie uma de suas mais árduas tarefas: cumprir promessas de campanha de 2022, com a importante manutenção do Bolsa Família em R$ 600, uma vez que o Governo Bolsonaro negociou com o Congresso esse valor até dezembro de 2022.

Lula retornará de um descanso de cinco dias, que teve a Bahia como sede sabática do presidente eleito. Neste dia, Lula chamou para si a realização de uma reunião com os integrante da equipe de transição e já acenou que o tema é a corrida contra o tempo e quer aprovar, o quanto antes, a PEC que visa destravar o orçamento público para 2023.

A PEC se constituiu no plano A da equipe para legitimar os gastos púbicos a serem desembolsados pelo novo governo, que compreende não somente o pagamento do Bolsa Família a milhões de brasileiros, como a também expectativa de que seja tratado, ao mesmo tempo, um reajuste para o salário mínimo acima da inflação. A reunião será em São Paulo no dia de hoje.