Zambelli mostra força da ignorância, diz Lula em relação ao episódio do uso de arma no dia de ontem

Neste domingo, o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao sufragar seu voto, conversou com a imprensa em São Bernardo do Campo. Dentre os comentários feitos por Lula houve referência ao comportamento da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, quando, ontem, com arma em punho, invocando legítima defesa, fez ameaças a um jornalista. Lula disse que este “é o Brasil que nós não queremos”.

Para Lula, a atitude de Zambelli foi uma “demonstração de força da ignorância, da falta de respeito à civilidade e à democracia”. Lula disse que há de lutar por um país civilizado, onde as pessoas se respeitem. “Uma deputada não precisa andar armada, puxar arma e sair correndo atrás de um cidadão. Não é civilizado isso”, arrematou o candidato.

No dia de ontem, Zambelli sacou de uma arma de fogo e apontou, segundo imagens de um vídeo divulgado nas redes sociais, para pessoa em São Paulo. A deputada teria atravessado a rua com arma em punho e mandando um homem se deitar no chão. Segundo Lula, a cena foi grotesca, e num dia em que as pessoas estão proibidas de andar armadas.