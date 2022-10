Homem teria inserido cola em urna eletrônica no Mato Grosso após voto e polícia está no encalço

No Mato Grosso do Sul um homem teria se utilizado de uma colo instantânea após o sufrágio do voto em uma urna eletrônica. O caso aconteceu na manhã de hoje em uma seção eleitora da Escola Estadual Ewaldo Meyere Roderjam, em Brasnorte, a 588 quilômetros de Cuiabá. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o eleitor teria informado aos mesários que não estava conseguindo votar devido a um problema na urna. A Juíza eleitoral Leilamar Aparecida Rodrigues estava no local e realizou a substituição do equipamento após constatar que as teclas 1 e 3 estavam com cola instantânea.

Em seguida, a magistrada determinou à Polícia Militar que realizasse as diligências imprescindíveis para localizar o suspeito de ter praticado o dano contra as urnas eletrônicas. As autoridades eleitorais acompanham o caso, inclusive já acionado o Ministério Público.