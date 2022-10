Ciro Gomes divulgou nota onde diz que votou seguindo orientação do PDT

Ciro Gomes, do PDT, candidato com quarta colocação no primeiro turno das eleições presidenciais, divulgou nota no dia de hoje onde registra que votou neste domingo, na sede da Secretaria Estadual de Educação, na Praia de Iracema, em Fortaleze e que seguiu a orientação de seu partido político, que anunciou apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, do PT.

“Votei seguindo a orientação do partido, do PDT, partido que sempre me respeitou muito. Mas como disse, estou preocupado com essa radicalização que vive o Brasil, e espero que o vencedor reconcilie o país’, firmou Ciro.

Ciro optou por não participar da campanha do segundo turno em favor de Lula. Ele apenas gravou um vídeo, dois depois do 1º turno e que divulgou em redes sociais, em que dizia que concordava com a posição do PDT, mas não citou o nome de Lula e depois não fez atos públicos em favor do petista.