Tebet vota e se diz feliz por estar do lado certo, referindo-se a Lula

Simone Tebet, que foi candidata à Presidente da República, no primeiro turno das eleições, votou na manhã deste domingo, dia 30 de outubro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Escola Estadual Lúcia Martins coelho, localizada no bairro dos Estados. Tebet disse ser feliz por estar do lado certo. Tebet, após perder as eleições, no primeiro turno, declarou apoio e passou a integrar ativamente a campanha do candidato Luz Inácio Lula da Silva.

No local de votação, a ex-candidata reforçou a importância do exercício democrático, rogando que a vontade do eleitor seja acatada, seja qual for o resultado que o TSE, neste domingo, venha a proclamar a partir do horário do encerramento do processo de votação. Tebet fala em reconstrução do país com um povo unido.

“Depositei na urna meu voto de esperança de um Brasil melhor. viva a nossa democracia. Um bom domingo e bom voto a todos” escreveu Tebet em redes sociais, logo depois de haver sufragado seu voto. Para Tebet fez uma escolha certa, por estar do lado da história.