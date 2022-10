“Não é lei, a resolução é ilegal e ordens ilegais não se cumprem” disse Zambelli sobre andar armada

Após a perseguição a mão armada iniciada pela deputada federal Carla Zambelli (PL), contra um homem que a teria xingado, a deputada colheu da oportunidade e alegou que ignorou de forma consciente a Resolução do TSE, aprovada recentemente, porque ela é ilegal.

A deputada disse que atirou para o alto e perseguiu um homem após ter sido xingada em frente a um restaurante nos Jardins, na zona oeste de São Paulo, na tarde de sábado (29) Questionada sobre a legislação eleitoral, onde se fixou que o porte de arma e de munição é proibido 48 horas antes das eleições, e a 100 metros de distância das seções eleitorais, a deputada firmou que ignorou a resolução conscientemente.

Segundo Zambelli, a Resolução do TSE é ilegal a seu ver “Não é lei, a resolução é ilegal, e ordens ilegais não se cumprem. Conscientemente estava ignorando a Resolução, e continuarei ignorando a resolução do doutor Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador. Ele é simplesmente, o Presidente do TSE e um membro do STF”, firmou Zambelli.