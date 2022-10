Polícia Rodoviária Federal realiza operações em estradas no Nordeste do Brasil e prefeitos reclamam

A Polícia Rodoviária Federal realiza neste domingo, dia 30 de outubro, uma série de operações em estradas federais nas proximidades de cidades do interior de estados do Nordeste do país, com blitz realizadas em cidades como Cuité, na Paraíba, Jacobina, na Bahia, Zé Doca, no Maranhão, Caxias, no Maranhão, Serra Talhada, em Pernambuco, Salgueiro, Pernambuco, segundo relatos de prefeitos, deputados e senadores dos respectivos Estados.

A maioria dessas regiões, segundo informações, são de eleitores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na contramão desses procedimentos há decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que proibiu na noite de ontem, sábado, dia 29, a realização de qualquer operação pela Polícia Rodoviária Federal contra veículos utilizados no transporte público de eleitores.

Moraes firmou que, se descumprida sua decisão, consequências jurídicas possam ser adotadas contra os diretores das Polícias, seja a Federal ou a Rodoviária Federal. Segundo os Prefeitos das cidades mencionadas, as blitz têm atrapalhado o deslocamento de eleitores que vivem na zona rural, mas votam em seções eleitorais na zona urbana das cidades.