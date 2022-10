Ministro Gilmar Mendes ressalta papel da Justiça Eleitoral para a normalidade das eleições

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na manhã deste domingo na escola Estadual Plácido Castro, em Diamantino (MT), sua cidade natal, e já retornou a Brasília. Ao sair da seção de votação, ele destacou o papel da Justiça Eleitoral para garantir a tranquilidade e a normalidade do pleito. “Está tudo correndo bem”, afirmou. “A Justiça Eleitoral fez uma boa gestão desse processo, antecipou eventuais excessos que pudessem ocorrer, e acho que chegamos a bom termo”.

Mendes observou que o povo está indo às urnas de maneira livre e pacífica para escolher o presidente que chefiará a nação nos próximos quatro anos. “Tivemos algum estresse do ponto de vista retórico, mas isso é normal. É uma disputa muito acirrada, mas acho que tudo correu dentro da normalidade. Aí, também, os méritos são da Justiça Eleitoral, que tomou as medidas adequadas”, afirmou. “Certamente, às cinco horas da tarde a votação vai se encerrar de maneira pacífica em todo o Brasil, e, às sete ou oito horas da noite, como costumamos fazer, já teremos o resultado”. Com informações do STF