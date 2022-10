Vantagem numérica no final desta tarde de Domingo indicará o Presidente eleito

A apuração do segundo turno das eleições deste domingo começa com o fim do prazo estipulado para a votação, às 17h da data de hoje, (30/10), e o fuso horário é o de Brasília. Essa apuração tem finalização ainda neste domingo. É preciso considerar que, embora o horário oficial das 17h para o término das votações possa se estender, por causa das filas e com algumas seções encerrando a votação mais tarde não há influência na apuração. Ademais, matematicamente, a evolução dessa apuração possa indicar o presidente eleito já no final da tarde. A evolução da apuração pode ser acompanha por meio da plataforma Resultados, do Tribunal Superior Eleitoral.

Com o avanço do processo de contabilização dos votos, é possível que um dos candidatos atinja vantagem numérica que indique o resultado das eleições antes do fim da contagem. Contudo, não há horário pré determinado para saber quem venceu as eleições.

O TSE induz essa conclusão, matematicamente. Basta que se verifique a proporção entre o total de urnas apuradas e o percentual de votos dada a cada candidato dentro dentro desse total, e teremos matematicamente o presidente e os governadores eleitos neste segundo turno. Em 2018, o então presidente Jair Bolsonaro, do PL, já estava matematicamente eleito à Presidência da República contra Fernando Haddad, do PT, com 94,4% das urnas apuradas. O processo, dessa contagem, é sempre o mesmo.