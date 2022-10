Eleitor que não votou no primeiro turno pode votar hoje mesmo que não tenha justificado

Hoje, domingo, dia da escolha pelo eleitor de candidatos à Presidência da República e a governador do Estado, é dia de não se abster. O pedido foi feito inclusive pelo Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em pronunciamento no dia de ontem, 29 de outubro. O eleitor que não exerceu direito ao voto no primeiro turno das eleições deste ano poderá votar no segundo turno, que será realizado hoje, mesmo que não tenha justificado sua ausência no primeiro turno.

O direito é garantido mesmo para o eleitor que ainda não justificou sua ausência no primeiro turno, cujo prazo acaba em 1º de dezembro. A regularização é necessária para evitar a perda de alguns direitos. Caso não compareça também no segundo turno, o eleitor precisará abrir duas justificativas separadas. O prazo máximo para essa última é do dia 09 de janeiro de 2023.

O voto é obrigatório para os eleitores maiores de 18 anos e facultativo aos analfabetos e os maiores de 70 anos, assim como para os jovem de 16 e menos de 18 anos de idade. Mas resta assegurado: Quem não votou no primeiro turno das eleições pode sem dúvida comparecer às urnas no dia de hoje e sufragar seu voto.

Ontem, em seu pronunciamento à Nação, Moraes demonstrou preocupação com as abstenções do primeiro turno e fez um apelo para que os brasileiros compareçam para exercer a democracia. No primeiro turno, 32 milhões de cidadãos não votaram representando 20,89% dos eleitores.