Moraes quer o fortalecimento democrático e pede que eleitor compareça ao segundo turno

Na noite de ontem, sábado, o Ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, fez um apelo contra a abstenção e contra a coação no segundo turno das eleições para presidente e governadores de 12 Estados. A manifestação de Moraes, em pronunciamento nacional, teve como objetivo motivar a participação popular e reforçou que assédio eleitoral e coação são crimes.

“No primeiro turno, conseguimos o menor número de votos em branco e nulos das últimas cinco eleições, demonstrando o interesse dos brasileiros e brasileiras na escolha de seus representantes. Vamos agora ao segundo turno, diminuir a abstenção’. Moraes relembra que, mesmo quem não votou no primeiro turno, poderá votar no segundo.

O presidente do TSE também reforçou que qualquer tipo de coação é crime eleitoral, e aludiu à livre e absoluta liberdade de escolha do eleitor em relação ao seu candidato. “O momento de digitar o voto na escolha do candidato é sagrado”, firmou Moraes, firmando que o ato é inviolável e individual.