Universidade do Amapá apura assédio de professora que abandonou alunos por serem esquerdistas

A Universidade Federal do Amapá está investigando um possível assédio moral praticado por uma professora que, por ter seus orientandos, do curso de Farmácia se declarado petistas, eleitores de Lula, encaminhou mensagem para que os estudantes procurassem um outro professor, para orientá-los e que, assim, entregaria sua carta de desistência. Isso ocorreu depois do segundo turno das eleições pela professor Sheylla Susan Almeida.

Houve repercussão pelas redes sociais, pois a mensagem viralizou, pois a professora avisou que os alunos procurassem outro orientador e que ‘se tivesse mais algum esquerdista, faça o favor de pedir desligamento’.

A Universidade, ao tomar conhecimento da situação condenou o comportamento da professora, que, na visão jurídica do instituto, seria assédio, e que por essa razão estará adotando as providências para apurar os respectivos fatos. A instituição demonstrou sua indignação em nota e que não concorda com a conduta.