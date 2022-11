Racismo e ameaças de morte entre alunos fundamenta expulsão de Colégio em São Paulo

O Colégio Porto Seguro, da unidade de Valinhos, em São Paulo firmou a expulsão de estudantes que foram acusados de cometimento de racismo e ameaças de morte contra um colega negro, de 15 anos de idade, fato ocorrido no último domingo, dia 30, logo após o resultado das eleições e por meio de aplicativo. A expulsão foi consolidada após a suspensão dos mesmos alunos.

O grupo havia compartilhado conteúdo racista, nazista e misógino, em comportamento contrário às regras da escola. Esse grupo havia sido denominado de grupo “Antipetismo”. Com cerca de 30 adolescentes, eles compartilharam mensagens de ódio contra petistas, negros, nordestinos e mulheres, além de apologias ao nazismo, principalmente com o envio de ‘stickers’ de Adolf Hitler.

Um dos integrantes chegou a defender uma Fundação Pró Reescravização do Nordeste, enquanto marcavam uma manifestação que aconteceu presencialmente no colégio, na segunda feira seguinte. Um garoto negro, adicionado ao grupo reagiu e foi confrontado. À seguir, foi excluído do grupo, após um deles dizer: Espero que você morra filha da p(..) negro’.

A Escola, após a decisão, editou nota repudiando toda e qualquer forma de discriminação e preconceito, os quais afetam diretamente valores fundamentais, razão de haver aplicado aos transgressores envolvidos as sanções disciplinares previstos em regimento interno.