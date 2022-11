Congresso se demonstra ‘disposto à diálogo’ com o Presidente eleito

Ainda que o dia 1º de janeiro seja o marco inaugural da posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, há sinais que não há um cenário hostil no Congresso contra a próxima Administração Federal, isso ainda que pese a maioria conservadora que a eleição sagrou eleita para o Legislativo Federal. Cargos e verbas do Orçamento federal atraem o apoio ao futuro presidente.

Partidos de oposição, que compunham a base política de Jair Bolsonaro, dirigentes de igrejas evangélicas que pregavam Lula como o diabo, todo esse cenário parece girar em torno de um reviravolta positiva em torno do futuro presidente que caminha para o seu terceiro mandato eletivo.

Um comentário do Bispo Macedo foi ironizado por um parlamentar que fez o registro de que “Deus tocou no coração da bancada evangélica mais rapidamente que no do Centrão”. A frase seria do deputado Fausto Pinto, do PP/SP. Mas, no Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann disse dispensar o perdão de Macedo, e retrucou firmando que quem precisa de perdão é o bisco da Igreja Universal.