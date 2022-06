TRT determina retorno do uso de máscaras no Amazonas e Roraima

Manaus/AM – O aumento da média móvel de casos novos de covid-19 nos percentuais de 86% no Amazonas e de 36% em Roraima, assim como o crescimento de 39,5% do número de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srag), apontados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), levou ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), a tornar obrigatório, a partir desta segunda-feira (27), o uso de máscara de proteção facial nos prédios do órgão nos estados do Amazonas e Roraima.

O relatório apresentado pelo Núcleo de Assistência à Saúde, que monitora os dados epidemiológicos de covid-19 nos dois estados de jurisdição leva em conta os números consolidados até o último dia 14 de junho, mostrando aumento da média móvel de casos novos de covid-19 nos percentuais de 86% no Amazonas e de 36% em Roraima.