TCE recebe relatório final da CPI da Amazonas Energia

Manaus/AM – O deputado estadual Sinésio Campos (PT) entregou, nesta segunda-feira (27), o relatório final da Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) da Energia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), conselheiro Érico Desterro, fechando o ciclo de apresentação do documento aos órgãos de fiscalização e controle do Estado.

Segundo o presidente do TCE/AM, conselheiro Érico Desterro, esse é o momento de analisar cuidadosamente o relatório e manter o diálogo junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). “Nós veremos quais são as recomendações direcionadas ao TCE/AM e adotaremos as medidas necessárias e imediatas, além de estreitarmos a relação com a Aleam”.

Para Sinésio Campos, o TCE/AM deve se debruçar, principalmente, na apropriação indevida da taxa de iluminação pública feita pela Amazonas Energia.

“Fiz questão de entregar o relatório final ao TCE/AM, posto que apuramos, por exemplo, que a concessionária estava se apropriando de maneira indevida da taxa de iluminação pública, paga pelos clientes. Um problema apontado por diversos municípios, visto que a CPI também foi até o interior do Estado”, disparou Sinésio.