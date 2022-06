Ageman cria comissão especial para concurso público em Manaus

Manaus/AM – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) criou uma comissão especial que ficará responsável pela condução dos trabalhos referentes à realização do primeiro concurso público da autarquia. O ato deverá ser publicado nos próximos dias, no Diário Oficial do Município (DOM). A medida foi anunciada nesta segunda-feira (27).

A iniciativa de promover um concurso público para atender as necessidades funcionais da Ageman é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Em fevereiro deste ano, o prefeito de Manaus, David Almeida, autorizou o órgão a elaborar um plano de ação visando a realização do primeiro certame.