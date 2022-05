Tribunal Pleno aprova remoção de magistrado para 3.ª Vecute

Na sessão desta terça-feira (24/05), o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou a apreciação do processo administrativo sobre a remoção de magistrado para a 3.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus.

Por unanimidade de votos, pelo critério de merecimento, foi removido o juiz Celso Souza de Paula, que pertence ao quinto mais antigo entre os magistrados inscritos.

Essa remoção está prevista no Edital n.º 17/2022-PTJ e o resultado do julgamento será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico do TJAM.

Outras remoções

No último dia 10 de maio o Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou a abertura de editais de remoção para preenchimento de vagas em outros juízos da capital.

Conforme as publicações, foram abertas vagas pelo critério de antiguidade para os seguintes juízos de Manaus: 18.º Juizado Especial Cível (Edital n.º 19/2022 – PTJ); 20.º Juizado Especial Cível (Edital n.º 21/2022– PTJ); 21.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho (Edital n.º 23/2022); 23.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho (Edital n.º 25/2022 – PTJ); e 10.ª Vara de Família (Edital n.º 27/2022 – PTJ).

Por merecimento, foram abertas vagas para o 19.º Juizado Especial Cível (Edital n.º 20/2022 – PTJ); 21.º Juizado Especial Cível (Edital n.º 22/2022 – PTJ); 22.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho (Edital n.º 24/2022 – PTJ); e 9.ª Vara de Família (Edital n.º 26/2022 – PTJ).

O prazo para inscrição dos magistrados interessados termina nesta semana.

Fonte: Asscom TJAM