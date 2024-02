Tribunal de Justiça do Amazonas publica nomeação de mais 12 concursados

O Tribunal de Justiça do Amazonas nomeou mais 12 candidatos aprovados no concurso público do Edital n.º 01/2019-PTJ, para ocuparem vagas em cargos de nível superior e médio na instituição.

Os atos de nomeação, assinados pela presidente da Corte, desembargadora Nélia Caminha Jorge, foram disponibilizados no Caderno Extra do Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira (20/02). Na mesma edição foram publicados atos tornando sem efeito nomeações de candidatos que não tomaram posse.

Conforme o Edital n.º 01/2019-PTJ, o TJAM abriu 160 vagas para provimento, com cadastro de reserva. Após a nomeação dos classificados dentro do número de vagas de cada cargo, os demais cadastrados são chamados quando ocorre a vacância de cargos na instituição, conforme a necessidade e seguindo a ordem de classificação.

Mais informações e a lista de documentos necessários para posse podem ser consultados no portal do TJAM, na página de Concursos e Estágios.

Lista de nomeados (por cargo e número de ato)

Assistente Judiciário

Ato 131 – Dario da Silva Gonzaga, 81.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

Ato 132 – Rudgelio Antonio Van Horn Avila, 47.º colocado para vaga reservada a candidatos PcD;

Ato 133 – Laira Gabriela Frade Peixoto, 327.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 134 – Ricardo Rodrigues Jeronimo, 82.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

Ato 135 – Alessandra Macedo de Oliveira, 328.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 136 – Valeria Cristina Meira de Oliveira, 14.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário (Interior – 1.ª Sub-Região);

Ato 138 – Andressa Santos Mirabile, 329.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 139 – Lucas Dantas Franco, 330.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 140 – Kilme Rodrigues Reis, 48.º colocado para vaga reservada a candidatos PcD;

Ato 141 – Ediana Dos Santos Silva, 83ª colocada para vaga destinada a candidatos negros.

Analista judiciário

Ato 137 – Alessandro da Conceição Chaves, 22.ª colocado para vaga de ampla concorrência, especialidade: Contabilidade;

Ato 149 – Jeremias da Silva Viana, 10.º colocado para vaga de ampla concorrência, especialidade: Serviço Social.

Com informações do TJAM