TRF-4 atende a pedido da OAB para instalação de novas turmas em SC e PR

Em resposta a ofício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da seccional paranaense da entidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aprovou na quinta-feira (26/7) a criação de duas novas turmas julgadoras nos estados do Paraná e de Santa Catarina.

Essas turmas foram aprovadas pelo colegiado da corte e serão localizadas em Florianópolis e Curitiba. Além disso, também ficou acertada a consolidação de duas turmas especializadas em Direito Previdenciário na região.

O vice-presidente da OAB Nacional, que está atuando como presidente interino, Rafael Horn, saudou a decisão do Pleno do TRF-4.

“É uma decisão que aproxima o TRF-4 dos estados de Santa Catarina e Paraná, que compõem a 4ª região, e faz com que cada vez mais as advocacias catarinense, paranaense e gaúcha sejam mais bem atendidas e quem ganha com isso é o jurisdicionado”, disse ele.

Fonte: Conjur