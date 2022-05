Tribunal determina que pensão por morte de militar em serviço deve ser atualizada pela AmazonPrev

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo negou a AmazonPrev pedido de reconsideração quanto à aplicação de multa pelo Judiciário face ao não cumprimento de decisão judicial que determinou o implemento de atualização de pensão por morte de Policial Militar que veio a óbito no exercício da função. A decisão judicial a favor dos beneficiários, N.A.V e A.T.A.O, no caso a filha e ex-companheira do militar, reconheceu direito ao recebimento, a favor destes, de todos os efeitos financeiros relativos à graduação de Cabo PM, à incidir sobre a pensão, desde julho de 2009, data do óbito. O agravo da AmazonPrev foi negado.

Na ação principal os Requerentes pediram e obtiveram provimento parcial da ação, com a concessão de promoção post mortem de seu pai e ex-companheiro, respectivamente, à graduação de Cabo PM, com todos os efeitos financeiros retroativos à data do óbito.

Embora o Estado tenha concedida a pensão por morte ela fora deferida na mesma graduação, sendo negada a promoção post mortem, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, por reconhecer devida a promoção reclamada na ação, porque o militar morrera em serviço, determinando o cumprimento pela AmazonPrev, que não atendera, de plano a medida e a descumprindo reiteradamente.

Posteriormente foi determinado o bloqueio de R$ 100.000,00 dos cofres do Estado pelo não cumprimento da ordem judicial, pois o Estado findara omisso, pelo que se ultimaram providências em favor das autoras para que o Estado comprovasse a efetiva implementação da pensão assegurada. A decisão rechaçou a tese da AmazonPrev de que entraves oriundos de atos meramente burocráticos e de organização interna possam ser considerados idôneos para que não se cumpra decisão judicial à contento. Foi mantida a decisão que determinou o bloqueio e a imediata implementação da matéria já decidida.

Processo nº 4007071-02.2020.8.04.0000

Leia o acórdão :